На Украине просят побыстрее дать самолеты, чтобы не получился второй «контрнаступ»

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Пока Запад предоставил Украине то оружие, которое год назад просил главком ВСУ Валерий Залужный, прошло полгода, российские военные окопались, создали оборонительные рубежи и были готовы встретить ВСУ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил руководитель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прошло полгода, пока наконец были утверждены решения, преодолены бюрократические, технические преграды. На момент, когда этот запрос, по крайней мере частично был удовлетворен, время было потеряно – Россия уже выстроила оборонные сооружения, подготовилась к тому, чтобы встретить», – сказал эксперт.

«Так же и сейчас – то, о чем говорится в статье главнокомандующего, это нужда на сегодняшний день и, возможно, на ближайшую перспективу. У меня такое ощущение, что если эта история снова будет длиться полгода, то на тот момент уже недостаточно будет ни первого пакета, ни второго, если даже он пополнит. Так же, если мы говорим об F-16, все равно – это чрезвычайно сильные возможности. Но Россия не сидит на месте, Россия также будет готовиться. Потому всегда нужно думать на перспективу и, по крайней мере, пытаться просчитать шаги противника или противодействие на перспективу», – заявил Мельник.