На Украине просят помочь с протезированием огромного числа оставшихся без конечностей ВСУшников

Анатолий Лапин.  
19.05.2023 10:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Медицина, Украина


Украине нужна срочная помощь международного сообщества в поставках оборудования и обучении специалистов по протезированию.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужна срочная помощь международного сообщества в поставках оборудования и обучении специалистов по протезированию....

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По мнению Комаровского, хоть украинская власть и скрывает количество погибших и раненых на фронтах, но число нуждающихся в протезировании велико.

«Нам, конечно, нужно протезирование. То есть нам нужно огромное количество врачей обучать сейчас этому всему. Это важнейшая тема – психология и протезирование – это два направления, когда нужна помощь международного сообщества: протоколы, оборудование и так далее. Все это может очень сильно нам помочь», – сказал врач.

 

«Нельзя помочь, если проблема не озвучивается. Не надо думать, что если мы не сообщаем о неразорвавшихся ракетах или не говорим о пострадавших людях, или не называем число потерь, то люди думают, что их нет. Люди, наоборот, могут думать, реальные потери умножают на два, на три. Поэтому тут палка о двух концах», – заявил Комаровский.

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