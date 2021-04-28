На Украине просят Запад распространить санкции на семьи российских фигурантов чёрных списков

28.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Раз уж антироссийские санкции не могут повлиять на решения президента России Владимира Путина, значит, их нужно сделать максимально чувствительными для тех, против кого они применяются.

Об этом говорили участники онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Санкции – не волшебная палочка. Сами по себе санкции не могут заставить Путина отказаться от Украины, они могут повлиять на его расчёты, – сказал американский дипломат, бывший координатор санкционной политики Госдепартамента Дэниел Фрид. – Он, как любое лицо советской подготовки, делает определённые расчёты, анализирует, и санкции, возможность санкций, могут повлиять на эти расчёты и быть эффективными».

«Независимо от того, будет ли Запад объединён в этих санкциях или разделён, но это тоже важный фактор, который будет браться на внимание. Есть разные варианты, доступные нам, но как мы ими воспользуемся, как они будут связаны общей стратегией к Украине, как они будут связаны с вопросами интенсивной дипломатии в поиске решения конфликта на Донбассе», – подчеркнул американец.

«Независимо от Минских соглашений и Нормандского формата санкции могут играть определенную роль, в особенности сдерживая дальнейшую эскалацию ситуации. Но санкции – это не единственный инструмент экономического давления. Отслеживание коррупционных денежных потоков России, россиян, отслеживание оборотов российских корпораций, отмывание денег. Всё это может быть приложением к традиционным санкциям», – добавил Фрид.

Тем не менее, депутат фракции «Европейская солидарность» Иванна Климпуш–Цинцадзе призвала «западных партнёров» к беспрецедентным санкциям против русских.

«Санкционная политика должна не только продолжаться, а если Россия не изменит своё поведение, ещё должна быть усилена. В частности, против семей тех, кто принимает решения против свободы, территориальной целостности и суверенности Украины», – предложила Цинцадзе.