На Украине психуют: «Макрон, отдай русским Марсель ради нашего мира»
Очень обидно, когда с Запада звучат призывы к Украине прекратить бессмысленное сопротивление русской армии.
Об этом в эфире YouTube-канала «Запрет» заявил назначенный киевским режимом глава оккупированной Украиной части ЛНР Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда французы, там, Макрон предлагает – а давайте вы уступите часть территории, и будет мир. Нет вопросов. Отдайте Марсель, а у нас пусть будет мир. Я – за, почему бы нет?. Мы потом будем очень обеспокоены тем, что русские делают в Марселе. Почему кто-то решает за нас о наших территориях?
Второе, до сих пор некоторые лидеры некоторых стран не понимают, что Путин остановится только там, где его остановят. А если его не будут останавливать, то сегодня это будет Украина, а завтра будут другие страны. Это 100%. Война пойдёт в Европу. Потому что его аппетиты безграничны», – пугал Гайдай.
По его словам, «нация русских зомбирована полностью этой пропагандой».
«Им намного легче слышать с телевизора пропаганду о том, какие они крутые, чем посмотреть влево, вправо. Что они делают машины, которые никакой критики не выдерживают, что они не могут разработать компьютер, что они не могут разработать кондиционер, они ничего не могут разработать», – уверял представитель failed-state.
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