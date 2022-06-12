На Украине психуют: «Макрон, отдай русским Марсель ради нашего мира»

Очень обидно, когда с Запада звучат призывы к Украине прекратить бессмысленное сопротивление русской армии.

Об этом в эфире YouTube-канала «Запрет» заявил назначенный киевским режимом глава оккупированной Украиной части ЛНР Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда французы, там, Макрон предлагает – а давайте вы уступите часть территории, и будет мир. Нет вопросов. Отдайте Марсель, а у нас пусть будет мир. Я – за, почему бы нет?. Мы потом будем очень обеспокоены тем, что русские делают в Марселе. Почему кто-то решает за нас о наших территориях?

Второе, до сих пор некоторые лидеры некоторых стран не понимают, что Путин остановится только там, где его остановят. А если его не будут останавливать, то сегодня это будет Украина, а завтра будут другие страны. Это 100%. Война пойдёт в Европу. Потому что его аппетиты безграничны», – пугал Гайдай.