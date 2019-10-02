На Украине пятеро смельчаков вышли наперекор нацистам с лозунгами за мир

02.10.2019, Киев, Максим Карпенко

В Полтаве несколько горожан не побоялись выступить за мир с республиками Донбасса под зданием облсовета, где в то же самое время националисты собрали митинг с требованием не допустить «капитуляции» и выступали против подписания «формулы Штайнмайера».

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в противовес им около пяти человек выстроились с плакатами «Мирные соглашения – да», «Переговоры – да», «Референдум – да», «Война – нет».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Один из активистов, полтавчанин Владимир Величко подчеркнул, что нынешние митинги националистов лишь подогревают войну и отдаляют страну от мира.

«Мы выступаем за мир в Украине и считаем, что формула Штайнмайера – это один из элементов, которые приведут к мирному урегулированию конфликта. Сейчас происходит то, что идем к миру, а вот товарищи не хотят. Они Зеленского обвиняют в предательстве и прочее. На самом деле, им просто нужна новая война, новая кровь, а не мир», – заявил Величко.