На Украине пытаются скрыть факт выступления крымского депутата в ООН

24.11.2018, Киев, Михаил Рябов

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар безуспешно пытается отрицать факт выступления на форуме ООН в Женеве депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека.

Об этом свидетельствует ее запись на своей странице в “Фейсбук”.

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«Участие» заключалась в присутствии в зале, за табличкой России. Ни одного выступления не было. Представитель России, брал слово, заявлений об участии «высоких» гостей «российского Крыма» тем более не делал. Руслан Бальбек не представлялся, так же, как и его никто не представлял», – написала Джеппар.

Это ее утверждение опровергает запись выступления Бальбека, показанная на крымском телеканале «Милет».

Там он в частности, находясь в зале ООН, рассказывает о консультативном совете по делам национальностей при главе Крыма Сергее Аксенове. Кроме того Бальбек выложил фото из Женевы в своем «Фейсбуке».

«Открою вам глаза, граждане, – я есть! И в Женеве – на заседании Форума ООН по вопросам прав человека, где я получил возможность официально и публично выступить и высказать свою позицию о том, что касается прав человека и национальностей в Крыму. Я понимаю, у вас льются слезы бессильной злобы. Вы готовы приехать в Женеву, лопатами разнести Отделение ООН», – написал Бальбек.

Джеппар попыталась оправдать свою ложь тем, что видео с выступлением Бальбека нет на сайте ООН, но выглядело это неубедительно.

Потуги украинского замминистра объясняются, видимо, тем, что украинская делегация не стала устраивать демарш на заседании, хотя ранее обещала это сделать. Никто не покидал зал и не издавал неприличных звуков во время выступления Бальбека.

Видимо испугавшись, что на родине такая пассивность может быть расценена как предательство, замминистра принялась отрицать очевидное.

Все ограничилось встречей украинского представителя при ООН в Женеве с представителями комиссариата по правам человека. Украинца заверили, что понимают его обеспокоенность и пообещали проинформировать.

В сентябре украинцам удалось сорвать выступление крымских общественников в Варшаве. У них отключали микрофоны и выбрасывали их доклады из повестки.