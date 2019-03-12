Киев, Михаил Рябов
На Украине работница авиакассы попала под суд за продажу билетов в Крым
Украинская «прокуратура АРК» направила в Шевченковский районный суд Киева обвинительный акт в отношении сотрудницы фирмы «Кий Авиа», которая осуществляла продажу авиабилетов на рейсы из Симферополя.
Женщину обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу), сообщила пресс-служба ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Установлено, что гражданка Украины, находясь на указанной должности, в нарушение законодательства, регулирующего отношения в сфере авиационных перевозок и пересечения государственной границы, осуществляла продажу авиабилетов из разных городов Российской Федерации к временно закрытому аэропорту «Симферополь» и в обратном направлении, таким образом, предоставляя средства для незаконной переправки лиц через государственную границу Украины», – рапортуют в прокуратуре.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.