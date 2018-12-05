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На Украине радуются: открыли новое месторождение газа
АО «Укргаздобыча» в ноябре открыло четвертое с начала года месторождение газа в Харьковской области, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
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“АО «Укргаздобыча» продолжает активные геологоразведочные работы на имеющихся лицензиях, открыв четвертое за этот год месторождение в Харьковской области. На этапе геологического изучения, по оценке Укрниигаза, запасы открытого месторождения составляют как минимум 400 млн куб. м, а перспективные ресурсы месторождения в целом могут составить около 3,7 млрд куб. м голубого топлива”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что открытие месторождения состоялось в ноябре 2018 года после завершения бурения и испытания поисковой скважины, которая была заложена по результатам анализа геологического строения площади. Геологическая модель месторождения была построена с использованием программного комплекса Petrel Schlumberger.
Сегодня на новом месторождении проводят работы по обустройству скважины и вводу ее в пробную эксплуатацию; также продолжаются поисково-разведочные работы
Метки: месторождение газа, Украина
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