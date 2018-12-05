05.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Украина, Энергетика
Просмотров:

На Украине радуются: открыли новое месторождение газа

АО «Укргаздобыча» в ноябре открыло четвертое с начала года месторождение газа в Харьковской области, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“АО «Укргаздобыча» продолжает активные геологоразведочные работы на имеющихся лицензиях, открыв четвертое за этот год месторождение в Харьковской области. На этапе геологического изучения, по оценке Укрниигаза, запасы открытого месторождения составляют как минимум 400 млн куб. м, а перспективные ресурсы месторождения в целом могут составить около 3,7 млрд куб. м голубого топлива”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что открытие месторождения состоялось в ноябре 2018 года после завершения бурения и испытания поисковой скважины, которая была заложена по результатам анализа геологического строения площади. Геологическая модель месторождения была построена с использованием программного комплекса Petrel Schlumberger.

Сегодня на новом месторождении проводят работы по обустройству скважины и вводу ее в пробную эксплуатацию; также продолжаются поисково-разведочные работы

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть