На Украине радуются: после «Рамштайна» нас «взяли в семью» и дадут оружие

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Новости Украины

Качественные поставки оружия на Украину будут, но не все можно озвучивать уже сейчас.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя результат третьей встречи в формате «Рамштайн».

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«Имел честь представлять наше государство на третьем заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», созданном по инициативе США. Ключевое: поставки будут. Качественные поставки. Но не все можно озвучивать уже и сейчас. Все будет со временем», – написал Резников в Facebook.

Он добавил, что принял участие во встрече министров обороны стран НАТО.

«Помимо этого, провел около десяти содержательных двусторонних встреч с коллегами. Важно, что впервые эта встреча прошла с четырьмя странами – не членами Альянса: среди приглашенных гостей – Украина, Грузия, Швеция и Финляндия. В ближайшее время будут рассмотрены вопросы членства Швеции и Финляндии в НАТО. При этом имел возможность обсудить с партнерами “НАТО де-факто”. Рад, что коллеги подтвердили, что Украина – де-факто уже член этой семьи», – радуется Резников.

Напомним, по итогам третьей встречи в формате «Рамштайн» министр обороны США Ллойд Остин сообщил об основных пакетах военной помощи Украине, которые объявили министры стран НАТО.

«Не надо думать, что пресловутое «железо экстра-класса» на «украину» не идет. Очень даже идет. Потому что это не российско-украинская война, а американо-российская, и прекращать ее Штаты не намерены до тех пор, пока помойка хоть как-то способна поставлять мясо на убой. А она способны, – кто в курсе, знает, что под призыв уже верстаются вчерашние школьники. Так что подтверждаю и без меня озвученную инфу: да, сейчас задача киевского режима как можно сильнее тормозить продвижение Коалиции на Донбассе, параллельно готовя новые укрепрайоны на рубежах, куда войска Коалиции скоро выйдут. При этом жалеть города Левобережья они не намерены (практика «живых щитов» одобрена и будет продолжаться). И третьесортным мясом жертвовать будут без зазрения совести (хотя бы и расстреливая в спины). Сейчас их главная задача – наращивать «качественные» подразделения (типа «Азова», костяк которого, вопреки общему мнению, в Мариуполе вовсе не растрачен), которые Киев в бой пока не бросает, снабжая новым оружием, обучая с ним обращаться и готовя контрнаступления, которые обязательно будут. И только если эти контрнаступления (где-то с конца июля по октябрь) провалятся, возможны какие-то переговоры, но для Коалиции (если эти контрнаступления провалятся) в переговорах не будет никакого смысла, потому что в случае их провала оборона «украины» рухнет на всех фронтах. Итак, кульминация впереди, и не стоит думать, что будет легко. Не будет. В частности, уже сейчас ПВО «украины» доведено до уровня, сужающего возможности ВКС если даже не до минимума, то очень сильно, и поставки много чего другого продолжаются, и обучение кадров идет экспресс-темпом, – однако и унывать не стоит, поскольку Коалиция эффективно отыгрывает главный козырь, – уничтожение живой силы врага. А стало быть, еще чуть-чуть, и начнутся истерики в тылу», – комментирует ситуацию вокруг Украины политконсультант Лев Вершинин.