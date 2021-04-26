На Украине «распилили» 100 млн гривен на «глушилках» для российского ТВ

26.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинские системы блокировки телевещания с РФ и ЛДНР на Донбассе работают так «хорошо», что жители спокойно смотрят российские и республиканские телеканалы, оставляя киевские медиа с мизерными рейтингами.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил глава правления интернет-ассоциации Украины, депутат «Слуги народа» Александр Федиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С эфирным телевидением крайне сложно, потому что – это приграничная территория ООС, где есть эфир со стороны оккупированной территории и эфир с нашей территории. Со стороны оккупированной территории они технически пытаются блокировать наш эфир, мы пытаемся блокировать технически их эфир. Но с точки зрения того, что я там увидел, то, к сожалению, наших телеканалов в эфире я практически не заметил, а телеканалов, которые транслируются с ОРДЛО, там достаточно много.

Я считаю, что должна быть комплексная политика, которой должны заниматься не только соответствующие министерства, комитеты, но еще национальная комиссия по телевидению – национальный совет, который должен уделять этому большее внимание, может быть даже поехать туда.

Я их, кстати, пригласил со своей страницы в интернете. Чтобы они поехали и посмотрели, что там творится, потому что они дают мне ответы, что там всё хорошо, транслируется. Ничего там не транслируется. И там системы блокировки недостаточно эффективно работают. Поэтому местный зритель, к сожалению, просматривает те телеканалы», – рассказал Федиенко.

По его словам, несмотря на то, что должно быть установлено оборудование для глушения сигнала, вещание российских каналов продолжается.

«Средства глушения не мы ставим, к сожалению. Там программа была его установки, но учитывая то, что я занимаюсь этим вопросом уже более года, я не могу найти концов, куда были потрачены эти деньги, что они, где там поставили. Процесс начался, но эффективно или нет другой вопрос, но они сейчас хотят дополнительные деньги. Это же вопрос государственных денег, и хотелось бы понять, куда делись те деньги», – недоумевает депутат.

«Было потрачено 100 млн. гривен на построение этой системы в соответствующем регионе, её (сумму – ред.) передавали там от одного к другому министерству, Минобороны. Но меня интересует, во-первых, куда были потрачены государственные деньги, во-вторых, на сколько, это эффективно работает», – добавил Федиенко.