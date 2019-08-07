На Украине рассекретили данные погибших на Донбассе военных и дали их семьям квартиры

07.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с военным руководством по ситуации на Востоке Украины поручил выделить квартиры семьям военнослужащих, погибших в зоне ООС накануне, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

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“Глава государства поручил выделить семьям погибших квартиры”, – говорится в сообщении.

Сегодня же основатель проекта “Книга памяти” Оксана Трапезун на своей странице в Facebook опубликовала фотографии погибших украинских морпехов. Двое из них – из Черниговской области, как говорится в заявлении Черниговского областного военного комиссариата.

Согласно обнародованной информации, одним из погибших был старший матрос Александр Шарко, помощник гранатометчика, 1988 года рождения, другой – матрос Владислав Рак, гранатометчик 1998 года рождения. Кроме того, известно, что двумя другими погибшими на Донбассе военными были также морпехи – Сергей Шандра 1995 года рождения и Василий Курдов 1999 года рождения.

По информации Милитарного портала, бойцы принадлежали к десантно-штурмовой роте 1 отдельного батальона морской пехоты.



Напомним, 6 августа возле Павлополя на Донбассе погибло четверо украинских военных. Минобороны Украины обвинило в этом военных ДНР, по версии Киева обстрелявших украинцнв из РПГ. Гибель украинских военных стала предметом экстренного телефонного разговора между президентом Владимиром Зеленским и его российским коллегой Владимиром Путиным. Также Зеленский заявил, что планирует позвонить президенту Франции Эммануэлю Макрона и канцлеру Германии Ангеле Меркель с призывом к встрече в нормандском формате в ближайшее время.