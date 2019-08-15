На Украине рассказали, как Путин виртуозно переиграл «деток Сороса»

15.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Президент России Владимир Путин умело погасил организованные пятой колонной протесты в Москве, направленные на уничтожение государства.

Об этом в эфире YouTube-канала «InterVizor» заявил известный украинский композитор Владимир Быстряков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин очень умело погасил этот переворот. Он дал им площадь Сахарова, устроили там концерт и инцидентов никаких там не было. И Запад очень разочарованно на это отреагировал, сказал, что демонстранты там были слишком вялые. Вы понимаете, где там идёт корень зла? То есть там планируют под теми же лозунгами то же самое, что было на Украине. Это всё детки Сороса, детки западных корпораций. Это те, кто хотел поставить Россию на колени», – отметил он.

Владимир Быстряков подчеркнул, что таким образом транснациональные корпорации пытаются окружить РФ поясом враждебно настроенных государств-русофобов, чтобы избавиться от сильного конкурента в вопросе мирового господства.

«Они пытались это сделать в Белоруссии, батька там быстро прикрутил им всем рога. И Белоруссия тихая, не думает распадаться, не имею ресурсов нормально живут. Они сейчас то же самое в Киргизстане пробуют. Они хотят окружить Россию кольцом «друзей». И это понятно, это стремление к мировому господству», – возмутился композитор.