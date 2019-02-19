На Украине расстреляли офицера, пытавшегося сбежать в ДНР

19.02.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинский военнослужащий, сбежавший из расположения и направившийся в сторону позиций ДНР, был обстрелян миномётами ВСУ и погиб в «серой зоне».

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, оборонному ведомству ДНР стало известно, что в 57-й мотопехотной бригаде, занимающей позиции северо-западнее Донецка, произошло резонансное происшествие, обстоятельства которого командир бригады Мишанчук всячески старается скрыть от вышестоящего командования и общественности, опасаясь за свою карьеру.

«На позициях 42-го батальона 57-й бригады в районе населённого пункта Водяное Ясиноватского района на прошлой неделе старший лейтенант Мельниченко при невыясненных обстоятельствах застрелил 2-х своих подчиненных. По всей видимости, намереваясь уйти от ответственности за содеянное, убийца решил сбежать с позиций и выдвинулся в сторону позиций НМ ДНР», – сообщил Даниил Безсонов.

По его мнению, командир 57-й бригады Мишанчук, испугавшись, что его подчиненный, тем более в офицерском звании, станет очередным, уже пятым за последнее время пленным, принял решение уничтожить сбежавшего офицера и списать его смерть на обстрел со стороны ДНР.

«В воздух был запущен беспилотный летательный аппарат, с помощью которого беглец Мельниченко был обнаружен в нейтральной зоне и уничтожен минометным расчетом 57-й бригады», – добавил представитель оборонного ведомства.

Безсонов напомнил, что специалисты-разведчики изучили видеофайлы, находившиеся на карте памяти сбитого на северо-западных окраинах Донецка беспилотника, который был продемонстрирован ранее.

«Как выяснилось, с его помощью ВСУ не только корректировали огонь по нашим позициям и жилым кварталам Донецка, но и осуществляли поиск сбежавшего офицера-убийцы Мельниченко», – рассказал он.

Народная милиция ДНР также опубликовала видеозапись со сбитого беспилотного летательного аппарата ВСУ, корректировавшего обстрел.