На Украине растет число сторонников особого статуса Донбасса

31.01.2019, Киев, Игорь Петров

Почти 60% граждан Украины выступают за дипломатические пути урегулирования проблемы войны на Донбассе, причем 29% согласны на изменение статуса неконтролируемых территорий.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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22% выступают за предоставление этим территориям самостоятельного или федеративного статуса в составе Украины. 7% выступают за полное отделение этих территорий, причем эта доля примерно одинакова во всех регионах и среди всех возрастных категорий.

37% опрошенных выступают за прекращение военных действий и замораживание конфликта, причем неконтролируемые территории должны быть признанны временно оккупированными.

Продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе поддерживают 18% опрошенных. Доля их относительно выше среди жителей западных регионов и столицы, избирателей Руслана Кошулинского и Петра Порошенко.

Опрос проведен с 16 по 24 января 2019 года. Опрошено 6000 респондентов методом формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 1,3%.