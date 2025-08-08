На Украине растет спрос на услуги по бегству из страны и откоса от армии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на репрессии, на Украине продолжают пользоваться спросом услуги, позволяющие избежать принудительной мобилизации.

Так, СБУ отчиталась, что появляются все новые и новые схемы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации на западе, севере и центральном регионе Украины. По результатам комплексных мероприятий задержаны семь организаторов сделок. За суммы от 5 до 11 тысяч долларов США они помогали военнообязанным «откосить» от призыва, используя разные схемы.

В Закарпатье задержан киевлянин, который за деньги подвозил уклонисто к западной границе под видом пациентов экстренной медицинской помощи.

«Для этого делец оборудовал свой микроавтобус спецсигналами и опознавательными наклейками «скорой». Также при транспортировке клиентов фигурант включал проблесковые маячки, пытаясь беспрепятственно проезжать блокпосты», – сообщает охранка.

А в Раховском районе этой же области 58-летний рецидивист, ранее судимый за разбой, подсказывал военнообязанным маршруты побега в Евросоюз, в том числе через реки.

В Черкасской области задержан житель Звенигородского района, который продавал военнообязанным фиктивные справки об инвалидности их детей для беспрепятственного выезда с Украины.

Все задержанным грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.