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Бадеровцы заставили публично извиняться женщину за то, что её мужа насильно вытащили из машины и отправили на фронт, оставив при этом супругу и ребёнка посреди ночной зимней дороги.

Соответствующие видеозаписи появились в украинских соцсетях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы проезжали блокпост, забрали мужа. Я нахожусь посреди какого-то села, сама, с ребёнком. Я не знаю, что мне делать. Ребёнок плачет, я не могу никуда ехать, потому что состояние просто судорожное. Ребёнок целый день в истерике. Военные забрали мужа, забрали его документы, связи с ним нет. Я не знаю, где мне ночевать, и что мне вообще делать», – сказала плачущая женщина.

Тем не менее, уже через пару часов вышло новое видео, где пострадавшая, находясь в каком-то кабинете, принесла публичные извинения перед ВСУ. В тот раз она подчёркнуто говорила на «родной мове».

«Видео было снято в состоянии эмоционального стресса, к нам не применяли никакого насилия. Мне очень стыдно перед ВСУ, я прошу прощения перед ВСУ и ТЦК. Извините», – покаялась она.

Комментируя произошедшее, полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков отметил, что такие инциденты только дискредитируют ВСУ и работают на пользу России.

«История нехорошая. Она извинялась перед ВСУ, да? Раньше военкомов отделяли от ВСУ, потому что своими действиями они дискредитируют звание военнослужащего ВСУ. А мобилизацией занимаются органы власти, полиция, а не военнослужащие. А если это соединили, то это уже дискредитация ВСУ. Это намного страшнее. У меня такое впечатление, что делается всё возможное, чтобы распространять настоящие кремлёвские нарративы, которые дискредитируют ВСУ», – сказал Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту.

«Одна из главных боевых задач противника во время ведения боевых действий – это нарушить руководство и дискредитация военнослужащих. Вот, как контрразведчик, я чувствуют разведывательный признак, это работа спецслужб иностранного государства. Вы представляете, что это такое? Будет так, что когда будет идти военнослужащий. Люди будут переходить на другую сторону. Военнослужащий уже не защитник, уже от него подальше. Это очень страшный разведпризнак», – подытожил эксперт.