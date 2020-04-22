На Украине растёт озлобление неумелыми действиями Зеленского

22.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

На Украине растёт озлобление населения неумелыми действиями Владимира Зеленского в условиях карантина. Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

«Для жителей Украины помимо опасения, как не заразиться коронавирусной инфекцией, все более острым становится вопрос нехватки денежных средств для обеспечения элементарного выживания.

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Так, согласно социологическому опросу компании Research&Branding Group, почти половина граждан страны не имеет сбережений, а у трети тех, кто ими располагает, средства закончатся уже в течение ближайшего месяца.

Введение противоэпидемиологических мер привело к приостановке деятельности существенной доли предприятий и коммерческих организаций, в результате чего сотни тысяч трудящихся уже остались без работы. Не менее болезненно отразилось на ситуации в Украине и возвращение из-за границы миллионов заробитчан, также лишившихся своих доходов», – напомнил он.

«Ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка требует продолжения и ужесточения карантинных мер, а ситуация в экономике – наоборот, их смягчения. В условиях обостряющейся угрозы заражения выгонит ли правительство трудящихся на рабочие места или людей выведут на улицы голодные бунты, станет понятно уже в ближайшие месяцы», – обрисовал Муратов ситуацию на Украине.

Однако сам Зеленский вместо демонстрации заботы о простых гражданах, похоже, больше обеспокоен закрытием развлекательных заведений в сравнительно сытом по сравнению с провинцией Киеве.

«Как показало вчерашнее совещание по борьбе с распространением коронавирусной инфекции под председательством Зеленского, вопросы поддержки населения не входят в сферу интересов власть имущих. Когда можно будет гулять в парках, когда заработают парикмахерские и нотариусы, когда для поддержания формы смогут тренироваться олимпийцы – вот, что, по словам президента, беспокоит сограждан», – заявил Муратов.

«Украинцам вряд ли стоит ждать спасительных решений от Зе и его «слуг» – «элиты» не заботит, как и чем завтра прокормить семью, а вот то, что не работают рестораны и ночные клубы, тренажерные залы и бутики, их печалит гораздо больше», – отметил общественник.