На Украине раздражены: Израиль становится конкурентом Киева на паперти

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В случае затягивания войны с ХАМАС Израилю потребуются поставки западного вооружения в больших объёмах, что может стать большой проблемой для Украины.

Об этом в эфире интернет-канала «Думайте» заявил экс-замминистра Украины «по делам оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нравится нам это или нет, но практически все израильские эксперты отмечают, что если речь пойдёт о затяжной войне, то Израиль будет нуждаться в дополнительной помощи оружием, и в первую очередь расходными материалами – снарядами, ракетами, самолётами и «Пэтриотами». И хоть это может звучать некорректно, но в лице Израиля Украина получает очень значительного и влиятельного конкурента, претендующего на те же средства поражения, что ожидаем и мы», – сказал Тука.

Он подчеркнул, что промышленность Запада не осилит сразу две войны, а поэтому Израилю и Украине теперь придётся конкурировать за поставки.

«Ведь никто не ожидал, что промышленный потенциал Европы и США вместе, ему приходится очень сильно напрягаться, чтобы выдержать такую нагрузку по изготовлению тех же артиллерийских снарядов. И если сюда включить ещё и Израиль, то кому-то придётся что-то уступить. Потому что наращивать потенциал ВПК, возможностей и потенциала для этого на следующий год нет, дополнительные мощности надо запускать. А это потребует времени. И могу допустить, что на это время количество боеприпасов, которые мы получаем от запада, может уменьшиться», – добавил экс-замминистра.