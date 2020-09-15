На Украине разгорается огонь ЛГБТ

15.09.2020, Киев, Максим Карпенко

На Украине назревает ЛГБТ-революция, косвенно рекламируют меньшинства уже даже стражи порядка, чутко охраняя разные гей-парады и прочие акции под радужными флагами. При этом за другое инакомыслие в стране жестко карают, в частности за акции в поддержку русского языка или мира на Донбассе.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина продолжает генерировать радужные события. К примеру, в Харькове минувшая неделя прошла под лозунгом «ЛГБТ Украины, соединяйтесь!». По улицам первой столицы «незалежной» разъезжала автоколонна с людьми нетрадиционной ориентации, скандирующая, что их страна начала жить по-новому: «по-гей-ропейски».

Харьков прайд, как назвали мероприятие модернисты всея Украины, прошел по их меркам «масштабно» и под прикрытием. Движение гей-активистов сопровождалось шестью полицейскими авто и тремя сотнями правоохранителей. «Ненька» докатилась до того, что и власти, и стражи порядка косвенным образом пропагандируют ЛГБТ-движение.

А когда-то первая столица Украины славилась совсем другими достижениями. Принимают эстафету у харьковчан запорожские ЛГБТ-активисты. 20 сентября в некогда столице запорожского казачества пройдет Запорожье прайд. На нем будут показывать свое «я» радужные гости из Киева, Мелитополя, Винницы, Харькова, Мариуполя и Сум.

Неудержимая лавина нетрадиционщиков накрывает всю Украину. Анонсы парада-вакханалии массово распространяются по Интернету и социальным сетям и подаются украинцам под соусом толерантности и освобождения от стереотипов.

Политика двойных стандартов стала на Украине основополагающей. Давайте вспомним, как несколькими месяцами ранее в Харькове радикалы жестоким образом разогнали людей, выступающих в поддержку русского языка и русскоязычных школ.

То есть по украинским понятиям активисты гей-парадов могут не только отстаивать свои права, но и публично зазывать в «радужные» ряды подростков и молодежь. А граждане, которые хотят свободы мысли и слова, стали изгоями. Наверное, уже нет смысла говорить об отсутствии на Украине мероприятий, направленных на защиту истинных семейных ценностей. Модель крепкой и здоровой семьи в постмайданном государстве себя исчерпала», – заявил Муратов.

Он подчеркнул, что пример нужно брать с ДНР, где чтятся семейные ценности.

«В сложившейся ситуации украинцам, которые не хотят, чтобы в их жизнь была внедрена ЛГБТ-модель, надо брать пример с Донецкой Народной Республики. Донбасский народ на корню зарубил «заморские» понятия семейного очага… В Донецкой Народной Республике проводится только один важный парад – Парад Победы – под флагами Советского Союза, России и ДНР.

И на Параде Победы мы показываем всему миру, что русский народ победил не только фашизм, но и «радужную чуму XXI века»… Харьков и Запорожье прайды – это первые ласточки грядущих перемен в «незалежной». Очень скоро страна, ставшая жертвой цветных революций, запылает новым, не менее опасным пламенем с радужным оттенком».