На Украине разгорелся крупный коррупционный скандал среди «Слуг народа»

30.09.2021 19:16 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинский журналист Влад Сидоренко на полиграфе признался о попытке дачи ему крупной взятки со стороны одного из руководителей партии «Слуга народа» Арсения Пушкаренко.

Об этом он сообщил в Telegram-канале «Свободный», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, накануне Влад Сидоренко начал публиковать скандальную информацию о депутатах «Слуга народа» из Житомирской области (в частности – о парламентарии Николае Искре) – их интимные видео и фото, и обвинять в коррупции.

Руководитель партии «Слуга народа» в Житомирской области Арсений Пушкаренко попытался замять и скрыть скандалы.

«Вторые сутки народный депутат Арсений Пушкаренко бегает и пытается спасти себя и своего старшего друга – Николая Искру (1965 года рождения), который погряз в уголовных делах, коррупции и сексуальных скандалах, будучи руководителем партии «Слуга народа» в Коростене», – писал Сидоренко.

В результате дошло до того, что Арсений Пушкаренко предложил Владу Сидоренко взятку в размере 50 тысяч долларов США за то, чтобы журналист замолчал и не стал публиковать «коррупционное расследование», материалы которого у него имеются. Об этом Сидоренко заявил на полиграфе.

«Деньги предназначались в качестве компенсации за молчание и не публикации расследований о коррупции, которую «крышует» народный депутат Украины и лидер «Слуги народа» в Житомирской области», – говорится в Telegram-канале.

Также были опубликованы скрины отчёта украинского полиграфолога Виталия Опанасенко.

В документах сказано, что Влад Сидоренко положительно ответил на шесть вопросов о попытке дачи взятки «за отмену новой публикации компромата на Искру Николая».

«Сидоренко Владислав Игоревич, сообщая обстоятельства касательно предложения со стороны депутата Арсения Пушкаренко получить опрашиваемому взятку, то есть денежное вознаграждение именно в сумме 50 000 долларов США с целью предотвращения публикации журналистского расследования, которое компрометирует Пушкаренко и Искру, искренне ответил на вопросы тестов», – говорится в выводе полиграфолога.