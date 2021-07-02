На Украине разгорелся скандал из-за требования женщинам маршировать на каблуках

02.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Депутаты Верховной рады от партии Петра Порошенко вручили сегодня во время «часа вопросов к правительству» женскую обувь министру обороны Андрею Тарану.

Поводом стало распоряжение министра, которым женщины-военнослужащие обязываются носить не армейские ботинки, а туфли на каблуках во время парада ко Дню Независимости Украины. Это объясняется эстетическими соображениями, однако вызвало протест фракций, ориентирующихся на Запад, где популярна борьба «против сексизма» и т.п.

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Вице-спикер Елена Кондратюк назвала требование министра обороны нарушением Конституции Украины, где говорится о равных правах и возможностях мужчин и женщин.

«Мы очень долго шли по обеспечению равных прав и возможностей женщин военных. Благодаря нашим усилиям снято много абсурдных ограничений для прохождения военной службы женщинами и получения военного образования. После этих изменений многие женщины вдохновились идти служить в вооруженные силы. И как можно испортить эту простую идею проведением парада к 30-летию нашей независимости, где военные-женщины должны шагать на каблуках? Этот свирепый трэш, простите, мы увидели на сайте Министерства обороны. Господин министр обороны, вы так приближаете нашу армию к стандартам НАТО? Считайте это нашим открытым обращением провести расследование и доложить обществу, кто принял такое решение, отчитаться, сколько средств было потрачено на закупку этой обуви из наших налогов, и кто понесет материальную ответственность за это, публично извиниться за такое унижение женщин перед армией и ветеранками, которые с оружием в руках защищают независимость и суверенитет нашей страны», – сказала вице-спикер.

«Порохоботы» начали раскручивать скандал после появившихся накануне фотографий с репетиции парада, где девушки запечатлены в туфлях на каблуках.

После вала возмущенных комментариев Минобороны было вынуждено закрыть комментарии на странице фейсбука с фоторепортажем с репетиции парада.