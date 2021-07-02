02.07.2021, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Д.Б., Дзен, Украина
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На Украине разгорелся скандал из-за требования женщинам маршировать на каблуках

Новости УкраиныДепутаты Верховной рады от партии Петра Порошенко вручили сегодня во время «часа вопросов к...

Депутаты Верховной рады от партии Петра Порошенко вручили сегодня во время «часа вопросов к правительству» женскую обувь министру обороны Андрею Тарану.

Поводом стало распоряжение министра, которым женщины-военнослужащие обязываются носить не армейские ботинки, а туфли на каблуках во время парада ко Дню Независимости Украины. Это объясняется эстетическими соображениями, однако вызвало протест фракций, ориентирующихся на Запад, где популярна борьба «против сексизма» и т.п.

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Вице-спикер Елена Кондратюк назвала требование министра обороны нарушением Конституции Украины, где говорится о равных правах и возможностях мужчин и женщин.

«Мы очень долго шли по обеспечению равных прав и возможностей женщин военных. Благодаря нашим усилиям снято много абсурдных ограничений для прохождения военной службы женщинами и получения военного образования. После этих изменений многие женщины вдохновились идти служить в вооруженные силы. И как можно испортить эту простую идею проведением парада к 30-летию нашей независимости, где военные-женщины должны шагать на каблуках? Этот свирепый трэш, простите, мы увидели на сайте Министерства обороны. Господин министр обороны, вы так приближаете нашу армию к стандартам НАТО? Считайте это нашим открытым обращением провести расследование и доложить обществу, кто принял такое решение, отчитаться, сколько средств было потрачено на закупку этой обуви из наших налогов, и кто понесет материальную ответственность за это, публично извиниться за такое унижение женщин перед армией и ветеранками, которые с оружием в руках защищают независимость и суверенитет нашей страны», – сказала вице-спикер.

«Порохоботы» начали раскручивать скандал после появившихся накануне фотографий с репетиции парада, где девушки запечатлены в туфлях на каблуках.

После вала возмущенных комментариев Минобороны было вынуждено закрыть комментарии на странице фейсбука с фоторепортажем с репетиции парада.

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