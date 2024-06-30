На Украине разговаривать не с кем, и не надо! – военкор Ивлев

Максим Столяров.  
30.06.2024 21:50
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На территории Украины нет достаточно компетентных политиков, чтобы вести переговоры о прекращении боевых действий.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный корреспондент Евгений Ивлев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На территории Украины нет достаточно компетентных политиков, чтобы вести переговоры о прекращении боевых действий....

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«На Украине разговаривать не с кем. Там на сегодняшний день нет ответственных людей. Глава Верховной рады, но он молчит. А есть гражданский человек, который проехался по миру – давайте официально скажем, что это не президент. Мы с ним не разговариваем, мы разговариваем с Верховной радой», – отметил Ивлев.

«А вообще, на Украине разговаривать не с кем, и не надо. О каких переговорах может идти речь, если мы с этим государством де-факто в состоянии войны. Какой смысл нам с ними разговаривать, когда нам нужно приближать нашу победу.

Есть куча всяких международных посредников, которые всячески пытаются заболтать. Иначе не было бы этого мирного саммита, на который нас не пригласили, хотя России было что сказать. Путин сказал, что мы открыты для переговоров, а вся эта тусовка навязывает то, что для нас неприемлемо», – подчеркнул он.

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