На Украине разоблачили незаконный канал контрабанды советских ЗРК

28.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Служба безопасности Украины разоблачила схему незаконного ввоза в страну трёх советских зенитно-ракетных комплексов С-125 более чем на 110 миллионов гривен

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«По предварительным данным, представители отечественного коммерческого предприятия в сфере оборонной промышленности организовали противоправную схему импорта вооружения без уплаты обязательных платежей в госбюджет. Фигуранты незаконно применили преференцию якобы ввозу продукции для Вооруженных Сил Украины.

Для этого они внесли недостоверные сведения в таможенную декларацию при таможенном оформлении товара. Также для незаконной переправки продукции через государственную границу дельцы использовали реквизиты аффилированной компании с признаками фиктивности, зарегистрированного в одной из европейских стран», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что контрабанда нанесла ущерб бюджету Украины на более 20 миллионов гривен.

Также в СБУ добавили, что зенитно-ракетные комплексы в армию не попали – их складировали на территории одной из логистических баз предприятия в Киевской области, чтобы впоследствии продать за границу.

«Во время проведения обысков в офисных, производственных и складских помещениях, а также по адресам проживания фигурантов, правоохранители обнаружили документы, компьютерную технику, электронные носители информации и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность», – отметили в ведомстве, добавив, что в данный момент продолжается досудебное расследование.