На Украине разорились 700 тысяч предпринимателей, сидят без работы 3,5 млн человек

07.05.2020, Киев, Игорь Петров

На Украине около 3-3,5 млн человек находятся без работы, в том числе – в неоплачиваемых отпусках.

Об этом в эфире канала НАШ заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«1,5 млн было еще до карантина, даже 1,6 млн если брать статистику по методологии МОТ. Уже после внедрения карантина, по моим оценкам, которые совпадают с другими, сейчас порядка 3-3,5 млн человек без работы, без источников дохода.

Это и временно безработные, и в неоплачиваемых отпусках. Данные ТПП говорят, что закрылось порядка 700 тыс предпринимателей, которые давали работу порядка 4 млн чел.

И постепенное смягчение карантина особо не помогает. По ресторанному рынку, например, порядка 12 тыс точек закрылось. А это порядка 120 тыс человек полностью без работы.

Думаю, уже после отмены карантина 30-40% компаний в ресторанном бизнесе просто не восстановят работу», – прогнозирует Виктор Скаршевский.