На Украине разработали коварный план слияния с Белоруссией против России

29.09.2020, Москва, Елена Острякова

Украина сможет создать крепкий союз с Белоруссией в пику России, если добьется заключения «династического брака» между младшим сыном Александра Лукашенко и дочерью Владимира Зеленского.

Об этом в своем «фейсбуке» написал политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Продолжаю настаивать на том, что Украина совершила историческую ошибку, поддерживая ′′ белорусский народ”, а не Александра Лукашенко. Вот что дает нам – в плане стратегии – ставка на эту аморфную категорию без собственной сущности? Что хорошего даст Украине Тихановская? Я уже молчу, что в геополитических играх вокруг Беларуси – мы статисты, если не аутсайдеры.

Но есть другой путь! Летом 2022 года Александра Владимировна Зеленская и Николай Александрович Лукашенко доберутся до паспорта. В лучших традициях европейских дворов можно инициировать межгосударственный союз по мотивам брака.

Это принципиально иная форма интеграции, куда выгоднее предложенного Россией. А что может предложить Путин Лукашенко, кроме разведенной Кэти, которая старше Коли на 18 лет? Поэтому надо срочно менять нашу концепцию по Беларуси», – написал Бондаренко.