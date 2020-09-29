29.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Общество, Политика, Провокации, Россия, Украина
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На Украине разработали коварный план слияния с Белоруссией против России


Украина сможет создать крепкий союз с Белоруссией в пику России, если добьется заключения «династического брака» между младшим сыном Александра Лукашенко и дочерью Владимира Зеленского.

Об этом в своем «фейсбуке» написал политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Продолжаю настаивать на том, что Украина совершила историческую ошибку, поддерживая ′′ белорусский народ”, а не Александра Лукашенко. Вот что дает нам – в плане стратегии – ставка на эту аморфную категорию без собственной сущности? Что хорошего даст Украине Тихановская? Я уже молчу, что в геополитических играх вокруг Беларуси – мы статисты, если не аутсайдеры.

Но есть другой путь! Летом 2022 года Александра Владимировна Зеленская и Николай Александрович Лукашенко доберутся до паспорта. В лучших традициях европейских дворов можно инициировать межгосударственный союз по мотивам брака.

Это принципиально иная форма интеграции, куда выгоднее предложенного Россией. А что может предложить Путин Лукашенко, кроме разведенной Кэти, которая старше Коли на 18 лет? Поэтому надо срочно менять нашу концепцию по Беларуси», – написал Бондаренко.

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