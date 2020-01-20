20.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
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На Украине разрушается особняк знаменитой героини Пушкина

На Украине пришел в запустение особняк главной героини стихотворения великого русского поэта Александра Пушкина Анны Керн.

Поместье в городе Лубны Полтавской области, где она жила до замужества, разрушается и находится в упадке.

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Об этом в своем блоге заявил экс-депутат Верховной рады, уроженец Полтавской области, националист Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мосийчук подчеркнул, что поместье Керн могло бы быть одной из достопримечательностей края и возложил вину за его упадок на руководство города.

«Я помню чудное мгновенье …». Вот такой вид в моих родных Лубнах пока имеет поместье Анны Петровны Керн, которой Пушкин посвятил свой самый известный стих. А могло быть одним из туристических объектов нашего края. Вот, что значит идиоты руководят городом», – написал Мосийчук.

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