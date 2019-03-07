На Украине развернули травлю рупора российских либерастов после правды о сбитом «Боинге»

07.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Националистически настроенная украинская журналистка Ольга Мусфирова, работающая в Киеве собкором рупора российских либералов – «Новой газеты», пожаловалась на травлю со стороны киевских коллег, которым не понравился ее материал по сбитому над Донбассом в 2014 году «Боингу» рейса MH17.

Об этом Мусафирова рассказала в ходе пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«К счастью, там (в Донбассе в 2014 году – прим. ред.) только один Боинг упал. Там могло посбивать гораздо больше самолётов, потому что, условно говоря, в тот период, когда в Донбассе шли боевые действия, небо, на достаточно большом участке, было беззащитным. Люди, которые должны были это обеспечивать, делили между собой должности.

Я написала об этом материал. С моей точки зрения, он был достаточно доказательный, хотя я понимала о будущих рисках. Главный из них в том, что про внутриукраинскую проблему пишет газета страны-агрессора, несмотря на то, что пишет украинский журналист», – сказала Мусафирова.

Вскоре украинские коллеги начали её травить и обвинять в «работе» на Кремль.

«Потом, когда материал вышел, на первый день было молчание. На второй день часть украинских коллег начала достаточно нервно на это реагировать, говоря: «Зачем переводить стрелки?».

Также были заявления о тридцати сребрениках от одного известного журналиста. Другой журналист, который работал на «Los Angeles Times», написал целую художественную книгу, в которой посвятил мне целый раздел, где российская журналистка по фамилии не Мусафирова, а Русофлова, работает на «Старую газету», – добавила Мусафирова.

«Это было было достаточно болезненно. Я понимала, что люди говорят и пишут не со зла, а не потому, что хотят меня оскорбить как женщину и специалиста, а потому что у них болит…

Границы были все перейдены в этическом общении. Но отвечать хамством на хамство в момент травли я не считала приемлемым. Через несколько месяцев коллега, который написал про 30 серебряников, передо мной извинился. Однако про серебряники было сказано онлайн, а извинения – в частном порядке», – рассказала представитель «Новой газеты».