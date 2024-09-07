На Украине решили конфисковать имущество сбежавшей в Россию звезды эстрады Таисии Повалий

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Министерство юстиции Украины сообщил на своем сайте о намерении конфисковать в доход государства все оставшееся на Украине имущество сбежавшей в Россию популярной украинской певицы, а в прошлом нардепа от запрещенной ныне Партии Регионов Таисии Повалий.

Для этого ведомство уже подало в украинский суд соответствующий иск, по которому конфискации подлежат, в том числе, авторские права на восемь композиций певицы.

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«5 сентября 2024 года Министерством юстиции Украины подан в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции, предусмотренной п. 11 ч. 1 ст. 4 Закона Украины «О санкциях» в Повалий Таисии Николаевны», — говорится в сообщении.

Минюст попросил конфисковать, в частности, семь земельных участков, жилой дом и домовладение, два автомобиля, четыре устройства для отстрела патронов и имущественные права на музыку и слова восьми музыкальных произведений.

«Повалий родилась в Киевской области, проживает в Москве, приобрела гражданство России. Открыто поддерживает российские власти и агрессию против Украины, в период с 2012 по 2014 год была нардепкой от «Партии Регионов», – услужливо сообщает сайт украинского министерства.

Среди прочих «грехов» Повалий названо то, что в сентябре 2023 года по приглашению главы ЛНР Леонида Пасечника в Луганске, посвященном дню города. «Тогда прямо со сцены она высказалась в поддержку окупантов и героизировала их участие в войне против Украины», – возмущаются в Минюсте Украины.

Интересно, что среди звезд украинского шоу-биза Повалий не одинока в претензиях к ней со стороны украинского государства. Еще в октябре 2022 года живущие и выступающие в России артистки украинского происхождения — Ани Лорак, Таисия Повалий и Анна Седокова — попали под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Позже украинские СМИ выяснили, что Повалий и другие украинские звезды заняты получением российского гражданства. Среди них, например, рэпер Джиган, телеведущая Регигна Тодоренко, певец Влад Топалов, продюсер Юрий Бардаш и певица Ани Лорак.

«Таисия Повалий сфотографировалась с красным паспортом в руках. Она также дала комментарий о пропагандистском медиа «Московский комсомолец»: «Я проголосовала за счастливое будущее своей страны — России. Меня переполняет невероятная гордость за то, что я являюсь частью великого народа», – возмущались авторы украинского грантоедсткого ресурса «Детектор медиа».