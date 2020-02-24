На Украине резко обвалился уровень доверия к новой власти

24.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

Осенью прошлого года правительство и Верховная рада пользовались куда большим доверием украинцев, чем сегодня.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Центром Разумкова.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В сентябре 2019 года парламенту доверяли 57% опрошенных, не доверяли ˗ 25%, а в феврале 2020 ему доверяют 28% и не доверяют 65% респондентов.

Правительству же в сентябре 2019 года доверяли 57% респондентов, не доверяли ˗ 22%, в феврале 2020 ˗ ему доверяют всего 28% опрошенных, не доверяют – 64,5%.

Опрос проводился 13-17 февраля. Было опрошено 2018 респондентов старше 18 лет.