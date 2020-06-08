На Украине резко упала раскрываемость преступлений

08.06.2020, Киев, Игорь Петров

За восемь лет число преступников, привлеченных к ответственности за совершение преступлений в Украине сократилось вдвое, хотя число преступлений осталось на прежнем уровне.

Об этом в эфире телеканала КРТ заявил доктор юридических наук, генерал-лейтенант милиции Василий Фаринник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стало хуже с уличной преступностью. Стало больше других преступлений. Но если брать статистику, то мы видим, что регистрируется много уголовных дел, а преступлений расследуется гораздо меньше. По статистике выходит, что на сегодняшний день у нас все улучшилось. Но мы видим другое – много резонансных преступлений, таких, как убийство Шеремета, по которым есть подозреваемые, но они не раскрыты.

Есть расстрелы работников милиции на блок-постах под Киевом. Тоже есть подозреваемые, но они не привлечены. Преступления не расследуются надлежащим образом, преступники не привлекаются к ответственности.

Я смотрел статистику на 2011 и 2019 год. Если тогда регистрировалось где-то полмиллиона преступлений, то раскрывалось 70-75%. Заявлений о совершении преступлений было около 3 миллионов, регистрировалось как преступления где-то до 15%. Сейчас регистрируется почти такое же число обращений. Но нагрузка оказалась настолько высокой, что не успевают расследовать то, что регистрируют.

За 2011 год закончили и направили в суд где-то 185-190 тысяч уголовных дел где-то на 250 тысяч преступлений и привлекли к ответственности 225 тысяч человек. За 2019 год 158 тысяч преступлений расследовано и привлечено к ответственности 110 тысяч человек.

225 тысяч в 2011 году и 110 тысяч в 2019 году.

О чем это говорит? Выходит, мы настолько успешны в борьбе с преступностью, что надо аплодировать и раздавать награды всем. Я не верю, что число преступлений уменьшилось. Но привлечено к ответственности в два раза меньше. Это невозможно. Выходит, что к ответственности привлечено где-то 15% от тех, кто совершил преступления. А где еще 75%? Почему не раскрывается?

Общество и преступники это видят. Эта безнаказанность и беспомощность правоохранительной системы уже известна всем. Все понимают, что преступление не раскроют, если раскроют – то не докажут вину», – резюмировал Фаринник.