На Украине рухнул рынок недвижимости, спроса на жилье практически нет

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Новости Украины

С начала полномасштабной войны рынок недвижимости на Украине почти остановился.

Об этом говорится в новом отчете НБУ о финансовой стабильности.

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Возобновление сделок по купле-продаже, по свидетельству участников рынка, пока не привело к возрождению рыночной активности, хотя количество посещений сайтов с объявлениями несколько увеличилось, отмечают в НБУ.

«Спроса на новостройки в Киеве почти нет. В западных областях ситуация лучше, но и там спрос уменьшился более чем на половину относительно довоенного уровня. Готовы покупать недвижимость некоторые инвесторы со значительными сбережениями и только со существенными скидками», – сообщили в Нацбанке.

По данным сервиса по поиску жилья Flatfy, спрос на жилье на вторичном рынке в Украине тоже уменьшился более чем вдвое по отношению к октябрю 2021 года. Активность сократилась во всех областях Украины, на территориях близких к зонам боевых действий спроса почти нет. На западе страны снижение спроса ожидаемо меньше.

По итогам первого месяца полномасштабной войны номинальные цены на первичном рынке столицы почти не изменились – рынок замер. Впрочем, уже в апреле после отвода российских войск от северных областей страны ситуация стабилизировалась. Заявленные цены на жилье росли в пределах 5% в месяц, то есть гораздо быстрее, чем при нормальных условиях. В западных областях в среднем цена жилья на первичном рынке росла схожими темпами.

«Застройщики повышают стоимость нового жилья, чтобы “подогнать” заявленные цены под ожидаемую девальвацию гривны, инфляцию и стремительный рост себестоимости строительства», – отмечают в Нацбанке.

На вторичном рынке в целом наблюдается рост цен в объявлениях, хоть и несколько хаотический.

«Однако большинство заявленных цен на первичном и вторичном рынках отражает скорее оптимистичные ожидания продавцов. При очень низком спросе и скудном количестве сделок реальную стоимость квадратных метров определить крайне сложно. Поэтому нынешние цены не отражают состояние рынка, ему еще предстоит найти равновесие», – указывают в НБУ.

И отмечают, что дальше на динамику цен на жилье будут влиять одновременно меньший спрос и меньшее предложение жилья. И что важным драйвером динамики цен и дальше будет повышение себестоимости строительства.

«В западных регионах и в Киеве спрос восстановится скорее за счет внутреннего перемещения», – добавили в НБУ.

По состоянию на конец мая, как отмечается, застройщики возобновили работы менее чем на половине жилых комплексов Украины. В Киеве и области строительство возобновилось на менее чем на трети объектов, активно строившихся накануне войны. Достраивают сейчас преимущественно те, чьи объекты на финальной стадии строительства и те, кто имеет запас средств. На сегодняшний день коммерческие инвестиции в новое строительство не осуществляются, сообщают в НБУ.