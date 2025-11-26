На Украине русский стал языком интимного общения и маркером «свой – чужой»

На Украине большая часть общества лишь имитирует отказ от русского языка.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Всеобщего отказа от русского языка нет, потому что есть отказ небольшой части населения. Большая часть населения просто имитирует законопослушность. Но при этом русский язык стал, как говорит один мой знакомый, языком интимного общения. То есть общаются только с близкими друзьями», – сказал эксперт.

По его словам, на Украине «русский язык стал маркером, по которому определяются свой-чужой».

«И через некоторое время он может стать языком протеста, языком, который будут использовать молодые люди, которые склонны к бунту, к восстанию против идеалов отцов.

И как раз эта насильственная украинизация фактически делает медвежью услугу украинскому языку, потому что на самом деле это обернётся просто противоположными процессами», – прогнозирует Бондаренко.