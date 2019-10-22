На Украине с нетерпением ждут 8 ноября

22.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Международный Суд ООН 8 ноября объявит свое решение относительно юрисдикции по делу “Украина против Российской Федерации”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

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“В 15:00 (по местному времени), 8 ноября 2019 года в городе Гаага (Королевство Нидерланды) Международный Суд ООН объявит свое решение относительно предыдущих возражений Российской Федерации (юрисдикция) по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации)”, – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что украинскую делегацию на слушаниях возглавит Агент Украины, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Напомним, с 3 по 6 июня в Гааге в Нидерландах, где работает Международный суд, высший судебный орган в системе Организации Объединенных Наций, завершились очередные слушания по делу “Украина против Российской Федерации”. Обе стороны по очереди изложили свои аргументы относительно того, должен ли суд признать свою юрисдикцию в этом деле и перейти к ее рассмотрению по существу (как того хочет украинская сторона) или нет (чего добивается Россия). Теперь Международный суд должен принять решение по этому поводу, но точная дата этого еще не известна, суд обещает объявить ее “в надлежащее время”.

Украинская сторона, со своей стороны, считает, что именно она убедительно доказала приемлемость рассмотрения в Международном суде ее иска о нарушении Россией двух международных конвенций, участниками которых являются оба государства: Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Киев поэтому надеется на положительное решение суда по юрисдикции и считает, что имеет хорошие шансы и на победу при рассмотрении дела по существу.

По версии Киева, на Донбассе Россия, “поддерживая вооруженных пророссийских сепаратистов, которые совершают террористические акты, нарушает Конвенцию о противодействии финансированию терроризма, а в Крыму Россия, притесняя крымских татар и украинцев, нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации”.