На Украине с размахом отпразднуют «день хиджаба»

27.01.2022  21:52 (Мск), Киев,
Вадим Москаленкл.  
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, экстремизм
Новости Украины

1 февраля украинские мусульманки организуют масштабные мероприятия в честь Международного дня Хиджаба, чтобы привлечь общественное внимание к тому, что «хиджаб – это личный выбор женщины, а не угнетение».

Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинской ассоциация мусульманок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

1 февраля украинские мусульманки организуют масштабные мероприятия в честь Международного дня Хиджаба, чтобы привлечь...

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Организаторы сообщают, что «активистки» выйдут на центральные улицы городов Украины, чтобы дарить прохожим женщинам розы.

«Наша цель показать, что мусульманка – это не замкнутая дома женщина. А хиджаб – это не угнетение или принуждение тиранического мужчины. Мусульманка, что придерживается канонов религии, хочет быть похожей на лучшую из женщин – Деву Марию, мать Пророка Иисуса, мир ему. Мария была скромной и истинно женственной. Она покрывала свою голову.

Мы любим свой платок, а иногда нам даже приходится бороться за право его носить. Очень хотелось бы, чтобы хиджаб не вызывал ни у кого негатива или непонимания», – цитируют в пресс-службе президентшу Всеукраинской ассоциации мусульманок Екатерину Юрченко.

Акции с розами и другие тематические мероприятия пройдут в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Николаеве, Чернигове, Херсоне, Полтаве и других городах.

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