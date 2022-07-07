На Украине считают, что после отхода из Лисичанска получили передышку – русским нужно отдохнуть

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Новости Украины

Наступательный потенциал российской группировки, отвоевавшей у ВСУ Северодонецк и Лисичанск якобы исчерпан.

Такое мнение высказал украинский военный эксперт Сергей Згурец.

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«Потенциал российской группировки, наступавшей на Лисичанск, полностью исчерпан. Что, собственно, и подтвердил Путин, когда дал указание Шойгу дать возможность этим войскам отдохнуть и восстановить свою боеспособность. Потому что значительная часть силы, действовавшей в направлении Изюм-Северодонецк-Лисичанск-Попасная, истощена. Действия украинской армии повлекли за собой существенное исчерпание и личного состава, и техники. Они потеряли возможность совершать наступательные операции. Хотя перед ними уже стоит задача продвигаться дальше на запад и захватывать Донецкую область» – считает Згурец.

Выход ВСУ из Лисичанска украинский эксперт считает полностью оправданным, ведь перед ВСУ стояла задача не сохранить контроль над городом, а максимально затягивать бои, изматывая русские силы. Что, собственно, по его мнению, украинцам и удалось осуществить.

«Важно, что без прорыва линии обороны украинские войска организованно вышли на новые линии. Это Северск-Соледар и Славянск-Краматорск-Бахмут. Эти линии подготовлены заранее и достаточно хорошо. Защита данных позиций имеет важное значение для нашей дальнейшей обороны. Более того, у нас есть резервы для того, чтобы эти линии обороны удерживались достаточно крепко. Можно предположить, что Генштаб бережно подошел к использованию имеющихся у нас резервов. Даже вражеские аналитики отмечают, что у украинской армии на сегодняшний день сохранен потенциал для того, чтобы проводить контрнаступательные действия на других участках. В частности на юге страны», – утверждает Згурец.

Эксперт уверяет, что стратегического значения для обороны украинских войск Северодонецк и Лисичанск не имели. Напротив, их было трудно удерживать, в особенности с боковых флангов. Сейчас ВСУ, по его словам, с минимальными потерями отошли на более выгодные для себя позиции.

Напомним, после образования угрозы полного окружения в районе Лисичанска ВСУ приняли решение отвести свои силы занимаемых позиций. На данный момент город контролирует ЛНР.

«Подчеркнуто-оборонительный характер сражения за Северодонецк-Лисичанск со стороны командования ВСУ носил преднамеренный характер. Бои лишь затягивались с целью наибольшего выигрыша времени и нанесения максимальных потерь российской ударной группировке. После того, как потеря основных позиций была предрешена – командование ВСУ сумело вывести ядро своих обороняющихся войск, избежав окружения даже незначительной их части – как в Северодонецке, так и в районе Лисичанска и Золотое-Горское. При этом, тем не менее, большая часть техники обороняющихся была безвозвратно потеряна», – комментирует ситуацию на ТВД бывший командир ополчения Славяска в 2014 году Игорь Стрелков.

По мнению Стрелкова, ВСУ завершают подготовку к собственным активным действиям на одном или нескольких направлениях на Донбассе.

«Будет ли противник предварительно дожидаться новой атаки ВС РФ или предпримет свои действия в упреждающем порядке – предсказывать не возьмусь», – резюмирует российский эксперт.