На Украине сделали еще один шаг по выдавливанию русского языка из СМИ

08.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

На Украине продолжается планомерное выдавливание из публичного пространства культурного продукта на русском языке, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Так, с 8 ноября квота песен на украинской мове в эфире радио увеличивается до 35%. За нарушение радиостанции будут штрафовать и лишать лицензий на вещание.

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«Сегодня вступает в силу третий этап введения украинских квот на радио — не менее 35% песен, в т.ч. в прайм-тайм, на украинском языке», — написал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в Твиттере в четверг.

Он уверяет, что за два года действия соответствующего закона «новых замечательных песен на украинском языке во всех жанрах всё больше».