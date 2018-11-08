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08.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Культура, Общество, Политика, Скандал, СМИ, Украина
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На Украине сделали еще один шаг по выдавливанию русского языка из СМИ

На Украине продолжается планомерное выдавливание из публичного пространства культурного продукта на русском языке, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Так, с 8 ноября квота песен на украинской мове в эфире радио увеличивается до 35%. За нарушение радиостанции будут штрафовать и лишать лицензий на вещание.

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«Сегодня вступает в силу третий этап введения украинских квот на радио — не менее 35% песен, в т.ч. в прайм-тайм, на украинском языке», — написал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в Твиттере в четверг.

Он уверяет, что за два года действия соответствующего закона «новых замечательных песен на украинском языке во всех жанрах всё больше».

 

 

 

 

 

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