На Украине сделали еще один шаг по выдавливанию русского языка из СМИ
На Украине продолжается планомерное выдавливание из публичного пространства культурного продукта на русском языке, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Так, с 8 ноября квота песен на украинской мове в эфире радио увеличивается до 35%. За нарушение радиостанции будут штрафовать и лишать лицензий на вещание.
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«Сегодня вступает в силу третий этап введения украинских квот на радио — не менее 35% песен, в т.ч. в прайм-тайм, на украинском языке», — написал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в Твиттере в четверг.
Он уверяет, что за два года действия соответствующего закона «новых замечательных песен на украинском языке во всех жанрах всё больше».
Метки: мова, Русский язык, увоты, Украинское радио
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