24.11.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Происшествия, Скандал, Украина, Финансы
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На Украине сгорело пять траншей МВФ

За последние несколько лет на взрывах складов боеприпасов Украина потеряла сумму, равную нескольким траншам МВФ.

Об этом в эфире интернет-канала Guildhall заявил экс-депутат Верховной рады Андрей Сенченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, лишь на последнем пожаре на арсенале в Ичне бюджет страны потерял миллиард долларов.

«На этом арсенале страна потеряла боеприпасов на сумму, которая равняется последнему траншу МВФ. То есть, примерно на миллиард долларов. 117 тысяч ракет для системы залпового огня «Град» на сумму приблизительно 250 миллионов долларов, 22 тысячи выстрелов для танка на сумму примерно 30 миллионов долларов, 637 миллионов автоматных патронов на сумму примерно 300 миллионов долларов.

И так далее, и так далее. То есть, на миллиард долларов мы потеряли там боеприпасов. А за всю войну на таких событиях, на арсеналах, где не было обеспечено соответствующее хранение боеприпасов, мы потеряли примерно до пяти миллиардов долларов», – заявил Сенченко.

Напомним, в ночь на 9 октября в Ичне Черниговской области произошло возгорание на военных складах боеприпасов.

Волонтер «АТО», видный майданщик Юрий Касьянов заявил, что серия взрывов на военных складах в воюющей стране – недопустимая преступная халатность, вся ответственность за которую должен нести главнокомандующий.

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