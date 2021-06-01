На Украине ситуация с коронавирусом в три раза хуже, чем в Индии – Комаровский

01.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пытается манипулировать, заявляя, что с коронавирусом на Украине не так уж и плохо, а министра здравоохранения Максима Степанова назначили «козлом отпущения» за провал борьбы с пандемией.

Об этом в беседе с журналистом Дмитрием Гордоном заявил известный украинский педиатр Евгений Комаровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что в данной ситуации Степанов назначен «козлом отпущения». Это моя позиция, однозначная. Когда все вокруг кричали, что я должен идти в министры здравоохранения, я говорил, что нельзя быть министром здравоохранения в двух ситуациях: когда нет денег и когда нет закона. И это такая ситуация.

Поэтому мы голосовали за президента, надеясь, что он поймёт, что система здравоохранения при таком финансировании просто реально загнется. И она загибается активно. Он ничего не сделал, ничего. Для меня такие открытия были, я в шоке был, когда Владимир Александрович на пресс-конференции сказал, что на самом деле с вакцинацией всё не так плохо, потому что в Украине привито больше людей по головам, чем в некоторых европейских странах.

То есть, что у нас привито больше людей чем в Лихтенштейне и Монако, то есть, надо считать не проценты, а по головам, тогда у нас всё нормально!

В те времена, когда в Украине ежедневно умирало 400 человек в день, в Индии умерло 4000 человек в день. У нас 400 у них 4.000. Весь мир стоял на ушах, говоря что надо помочь Индии, что там беда, и президент наш тоже призывал дать Индии помощь. Ну элементарная же математика: 400 на 40 миллионов и 4 000 на 1, 4 миллиарда (населения).

Это значит, что заболеваемость и смертность в Украине в три раза выше, чем в Индии. Но только если бы мы это показывали и объясняли, то может быть мир тогда бы нам помог? Может быть, нам бы тогда и «Pfizer» дали, и не за наши деньги, а побольше и за бесплатно? А мы, оказывается, кислород готовы Индии предоставить. Такие у меня грустные мысли», – подытожил врач.