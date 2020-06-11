На Украине – скандал из-за Пореченкова и йогурта Danone

11.06.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Тяжелая степень олигофрении — это когда больной не отличает съедобные предметы от несъедобных, не реагирует на звуки и ограничивается хаотичными манипуляциями с предметами.

В качестве иллюстрации к недугу можно привести портрет классического украинского националиста. Такие же украинские националисты, но с легкой степенью олигофрении, понаписывали законов о декоммунизации, но исполнять их принялись националисты с тяжелой степенью. А так как — не забываем! — они не различают предметов и явлений, то запрещенных знамен победы, георгиевских лент и разрушенных памятников оказалось мало.

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Достаточно вспомнить, как в знак протеста против всего националисты вырубали березы, боролись во Львове с русскими пельменями, а несколько лет назад добились изъятия из продажи ароматических стикеров для унитазов, состоящих из двух полос — желтой и голубой. Они запретили Деда Мороза, перекрасили Чебурашку в цвета государственного флага, безжалостно изъяли на таможне контрабанду российских букварей. Кого только на «Миротворец» не засунули, включая Комиссара Каттани (в лице Микеле Плачидо) с Аль Бано — и фе-ли-чи-та-а-ааа!..

Да что и говорить — героям слава! Казалось бы, все уже к такому положению вещей должны привыкнуть. Ан нет — наши зайки все равно умудряются отчебучить такое, что кровь из глаз.

Так, на днях они ополчились на российскую рекламу йогурта Danone, в которой снялся актер Михаил Пореченков — давнишний постоялец «Миротворца», человек, фильмы с которым на Украине запрещены. Националисты не могут простить Пореченкову поездку на Донбасс и поддержку его жителей. Реклама, подчеркну, российская — не все ли равно, что и кого «страна агрессор» у себя снимает? Вопрос риторический — просто так во время хаотичных манипуляций с предметами пазл у олигофренов в голове сложился: ноги к рогам, уши к бокам.

Националисты тут же предложили бойкотировать означенный молочный продукт — и действительно, у них же есть «усё своё» — йогурт «Галичина», конфеты «Рошен», сено. Представители Danone ответили олигофренам, что их компания на Украине «является частью всемирно известной международной группы, которая работает в 140 странах мира». Что в такой ситуации нельзя «влиять на формирование рекламной, коммерческой и коммуникационной политик других стран, в том числе и России». Впрочем, аналогичное позорище, но с упомянутым унитазным стикером, Украина уже проходила.

А теперь главное в этом скандале — а судьи кто? Понятно, что новость про нахваливающего йогурт Пореченкова тут же разнесли «самые честные» украинские СМИ. В частности, отличился сайт «Думская» принадлежащий нардепу с пониженной социальной ответственностью от БПП Алексею Гончаренко. Издание подало материал зловеще: «Друг террористов Пореченков рекламировал йогурты (как жить?)… Актер, напомним, в 2014 году ездил на Донбасс на неподконтрольную территорию и пострелял из пулемета в сторону позиций украинских военных. Отметим, после визита Пореченкова на Донбасс СБУ объявила его в розыск, а фильмы с его участием стали под запретом в Украине».

Начиная с 2014 года издание Гончаренко (шесть лет назад геройски отчитавшегося за победу над сепарами 2 мая) давно поддерживает идеи люстрации, декоммунизации и борьбы с сепаратистами.

В связи с чем логично было бы спросит: а сам Гончаренко не хочет себя побороть и люстрировать? Человек, еще недавно отстаивающий в Одессе русский мир, молящийся на Януковича как после на Порошенко, устраивающий акции в поддержку русского языка во всех сферах жизни, носящий Георгиевскую ленту и, поговаривают (врут, конечно!), приплачивающий партии «Свобода» за бутафорские митинги против себя любимого с целью окучить пророссийский электорат.

Человек во время своей одесской карьеры призывавший горожан не платить коммуналку по варварским завышенным тарифам, а теперь представляющий ту самую власть, которая подала законопроект, разрешающий коммунальщикам проникать в квартиры должников без решения суда… Какая уж тут коммуналка и чистка сараев, если изображать главного врага Путина на международных саммитах, называя его гопником — уютно, гламурно и безопасно. И вот все они тут такие — нынешние патриоты, борцы с Пореченковым, который никого не убил (в морду бы им Аллею ангелов на Донбассе!), и йогуртами.

А сам скандалишко, как всегда — яйца выеденного не стоит, а стыд на весь мир. «Слава Украине! Йогурт гэть!».