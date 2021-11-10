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10.11.2021 13:44
(Мск), Киев,
Игорь Петров
 
Дзен, Транспорт, Украина
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На Украине скоро начнётся рост цен на бензин

Новости УкраиныРост цен на нефть снизил маржинальность торговли нефтепродуктами, и операторы рынка скоро будут вынуждены...

Рост цен на нефть снизил маржинальность торговли нефтепродуктами, и операторы рынка скоро будут вынуждены поднять цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За последний квартал в Украине стоимость бензина и дизеля поднялась на 5% в связи с регуляцией со стороны Кабмина. Но за этот же период нефть подорожала фактически на треть, на 30%. Соответственно, мы можем ожидать, что цены все равно будут догонять, несмотря на то, что Кабмин сегодня их сдерживает.

Например, каждый водитель видит в своем приложении, что раньше у него была скидка 2 гривны на литр, потом. – 1,5 гривны на литр, а сейчас – 50-75 копеек. Очевидно, что цена уже настолько подходит к границе маржинальности, что дальше уже некуда. Очевидно, что цены пойдут вверх», – сказал Игорь Чаленко.

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