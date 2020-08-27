На Украине сложилась катастрофическая ситуация с COVID-19

27.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

Киевское руководство поставило своих граждан в такое положение, что украинский медперсонал вынужден сражаться с коронавирусом, что называется, голыми руками и ежесекундно подвергать себя смертельной опасности, чтобы спасать обесцененные жизни украинцев.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Благодаря своевременным превентивным мерам и самоотверженности донецких врачей в ДНР наблюдается стабильная эпидемиологическая обстановка. Но настораживают антирекорды, которые бьет соседняя Украина, где количество инфицированных уже превысило 112 тысяч человек», – заявил Муратов.

Тем временем, отметил он, украинский Минздрав до сих пор не обеспечил медперсонал необходимыми средствами защиты.

«Жители Донбасса искренне волнуются за здоровье простых украинцев, которых фактически некому лечить. Врачи «незалежной» не скрывают, что оказались беспомощными перед пандемией.

Во-первых, на Украине – дефицит медицинских кадров. Стараниями американской реформаторки Супрун зарплаты медработников довели до позорного минимума. Это заставило медицинских работников покинуть страну или сменить род деятельности. Модернизаторам отрасли удалось искоренить систему Семашко с правом на бесплатную медицину.

Во-вторых, оставшимся медикам «заботливая» власть выделила на борьбу с пандемией горькую пилюлю обещаний. Проводя громкие медийные акции с привлечением всего светского бомонда, медикам-героям не предоставили главного – средств личной защиты.

По состоянию на конец августа Минздрав выделил из Фонда борьбы с COVID-19 лишь 1,5 процента денежных средств на закупку защитных костюмов, масок, очков, перчаток. Остальные деньги уже несколько месяцев продолжают оставаться не освоенными (можно предполагать – распределенными по «нужным» карманам), а большинство товаров – так и не куплены», – добавил общественник.

При этом все средства защиты приобретены по значительно завышенным ценам.

«С наличием необходимого оборудования ситуация еще плачевней. Но какое это имеет значение, если министр здравоохранения Степанов, скрестив пальцы, уверяет, что его ведомство работает эффективно?

В нынешних реалиях украинский медперсонал вынужден сражаться с вирусом, что называется, голыми руками, ежесекундно подвергая себя смертельной опасности. Человеческая жизнь на Украине обесценена. Поэтому для нас не будет удивлением, если коронавирус в «незалежной» скоро будут лечить народными средствами», – подытожил Муратов.