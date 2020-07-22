22.07.2020, Киев, Игорь Петров
 
Криминал, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Украина
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На Украине сложились идеальные условия для терактов и убийств


Бандиты на Украине чувствуют себя все более уверенно. Захват заложников в Луцке – следствие вседозволенности и безнаказанности тех, кто совершал громкие преступления.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Кость Бондаренко.

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«От такого не застрахован никто, особенно в нынешней Украине, где идет постоянное нагнетание истерии, поиск врагов и где существует вседозволенность и культ силы.

Многие понимают, что сейчас можно совершить преступление и не понести никакого наказания, тем более что все видели, как несколько громких преступлений закончились тем, что людей брали на поруки.

Со стороны властей были и правильные действия, и откровенный пиар. Не понимаю, зачем в Луцке был нужен замглавы Офиса президента, который занимается вопросами информационной политики и пиара. Неужели никого другого в Луцк послать нельзя было?

Я также не понимаю действий полиции, которая начала показательные выступления уже после того, как террорист сдался. Было много лишнего», – считает политолог.


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