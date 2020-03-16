На Украине сложился консенсус за полное восстановление транспортного сообщения с Донбассом и Крымом – эксперт

16.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Большинство украинцев, несмотря на «оккупацию» и политику Зе-власти, считают необходимым восстановить железнодорожное и авиасообщение с Крымом и республиками Донбасса.

Об этом эфире интернет-канала «Капитал» заявил экономический и политический эксперт Дмитрий Джангиров со ссылкой на социологическое исследование «Оценка социально-политических настроений населения Украины — февраль 2020», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается восстановления экономических связей с Донбассом до начала политического процесса, то здесь распределились ответы таким образом, разумеется, тут большие региональные различия, но 23% респондентов считают: «да, это будет способствовать урегулированию»; 24% выбрали опцию «да, мы должны использовать все возможности, где это выгодно Украине»; еще 24% — «нет, это даст незаконное формирование дополнительных ресурсов для ведения войны»; 17% ответили «нет, это торговля на крови» еще 24 ответили: «Это даст незаконным формированиям дополнительные ресурсы для ведение войны»; и «сложно оценить» ответили 12%

Понятно, что это вопросы были заданы в общем, а конкретика дает надежду на некий перелом в общественном сознании, во всяком случае, подсказывают власти, какие могут быть первые шаги, воспринимаемые украинским обществом.

Ответили на вопрос налаживания прямых перевозок между Украиной и оккупированными территориями Донбасса и Крыма. 62% респондентов поддержали восстановление прямых перевозок в Донбасс (32% — полностью, 30% — скорее); 52% — за налаживание грузовых железнодорожных перевозок с ЛДНР.

Восстановление авиасообщения (полностью поддерживают 30% – скорее 26%) и того 56% в той или иной степени поддерживают восстановление авиасообщения с Крымом», ­– рассказал он, подчеркнув, что у этого социологического опроса серьезные региональные различия.

Также эксперт считает, что консенсусом в украинском обществе является восстановления экономических связей с ЛДНР и Крымом.

«Консенсус в украинском обществе лишь в том, что нужно восстанавливать железнодорожное и авиасообщение как с ЛДНР, так и с Крымом.

Больше половины украинцев выступает за восстановление экономических связей с ЛДНР и Крымом», – резюмировал Джангиров.