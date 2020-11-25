На Украине снимают сериал, прославляющий нацистского палача и пропагандиста ОУН-УПА

25.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

На Украине снимают документальный сериал «Искусство воли», посвящённый одному из пропагандистов запрещенной в РФ организации ОУН-УПА, украинскому художнику Нилу Хасевичу.

Проект в ходе второго этапа конкурсного отбора проектов телесериалов патриотической направленности представил автор и режиссёр картины Евгений Коваленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, в сериале будет 4 серии по 25 минут – именно в таком формате заинтересован принадлежащий Петру Порошенко «5 канал», который поддерживает работу, и в эфире которого и состоится показ сериала.

В кинокартине предполагается выставить Нила Хасевича не только сражавшимся за «независимость» Украины героем, но и «всемирно известным художником-гением», который якобы отказался от мировой славы ради националистических идей.

Напомним, пособник нацистов Нил Хосевич – украинский художник, автор многих пропагандистских листовок, иллюстраций и наград ОУН-УПА. После гитлеровской оккупации Волыни Нил Хасевич активно сотрудничает с новыми властями: занимает должность мирового судьи, работает в пронемецкой газете «Волынь», принимает участие в выставке украинских художников во Львове.

Советские спецслужбы обвиняли Хасевича в том, что он в качестве мирового судьи выносил жестокие приговоры за невыполнение продовольственных поставок для немецкой армии, невыход на принудительные работы, помощь советским партизанам, «лично участвовал в экзекуциях… в том же 1944 году принимал личное участие в убийстве многих поляков и уцелевших от немецких расправ евреев».