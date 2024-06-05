На Украине снимут уголовную ответственность со спецслужб «на задании»

Вадим Москаленко.  
05.06.2024 21:40
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Дзен, Дискриминация, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Произвол, Россия, Скандал, Украина


Верховная рада приняла за основу проект закона о внесении изменений в УК и УПК Украины относительно «урегулирования вопросов противодействия разведывательно-подрывной деятельности специальных служб иностранных государств».

Простыми словами, контрразведку на время выполнения заданий освободят от уголовной ответственности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Верховная рада приняла за основу проект закона о внесении изменений в УК и УПК...

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Детали озвучил депутат «Слуги народа» Александр Бакумов.

«Кого именно? Тех, которые осуществляют разведывательную и контрразведывательную деятельность. Главный орган – это Служба безопасности Украины, а также два других органа, осуществляющих такую деятельность, – это Государственная пограничная служба Украины и Государственное управление охраны.

Именно выполнение заданий, специальных заданий, которые осуществляются в рамках разведывательной и контрразведывательной функции, иногда содержат в себе состав уголовного правонарушения. И, таким образом, для того, чтобы эти военнослужащие, эти работники в полной мере выполняли свои функции, но не подпадали под действие уголовного закона, нам необходимо принять решение и внести изменения в УК, которым предусмотреть, что не является уголовным правонарушением», – объяснял Бакумов.

Представитель депутатской группы «Видновлення Украины» Анатолий Бурмич сказал, что это мировая практика, однако призвал обратить внимание на возможные коррупционные лазейки.

«В законопроекте предлагается органам контрразведки освобождать от ответственности сотрудников или тех людей, которые принимают участие в специальных операциях, которые, на первый взгляд, подпадают под уголовную ответственность. Это действует так… такое действие закона почти во всех серьезных странах и в серьезных спецслужбах действует.

Стоит обратить внимание на предохранители, чтобы не было коррупции, потому что может так случиться, что все коррупционеры и воры выстроятся с чемоданами у контрразведки и стоять покупать эти справки и выводы. Потому обязательно ко второму чтению надо заложить правки, которые будут гарантировать доступ судьи-расследователя к тем материалам, которые подтверждают, что действительно этот человек, или агент, или кто-то освобождается из-под ответственности, действительно был задействован в пользу национальной безопасности», – сказал Бурмич.

Сергей Власенко из «Батькивщины» также поддержал данные изменения, однако призвал ко второму чтению сделать всё, чтобы СБУ имела все необходимые полномочия, но при этом «не имела возможности злоупотреблять и нарушать права граждан Украины».

Законопроект в первом чтении поддержали 268 депутатов.

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