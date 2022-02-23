На Украине сообщили о просьбе к НАТО закрыть небо. Но тут же опровергли

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Новости Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к НАТО с просьбой объявить Украину бесполетной зоной. Такую сенсационную новость в своем блоге обнародовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Глава МИД Украины Кулеба: «Прошу НАТО закрыть воздушное пространство», – процитировал руководителя украинской дипломатии Гончаренко. «Я об этом говорил раньше, и хорошо, что Украина пошла по этому пути. Россия имеет преимущество в небе. И нам нужна помощь. На земле мы с ними разберемся… Что значит закрыть воздушное пространство? Это запрет залетать в воздушное пространство Украины любым самолетам. В случае нарушения все летательные средства будут сбиваться. Похожий режим американцы обеспечивали в Сирии», – добавил депутат.

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Однако, уже через несколько минут сам же депутат опроверг информацию.

«К сожалению, информация не подтверждается. На данный момент Украина не обратилась к НАТО с просьбой о закрытии воздушного пространства», – уточнил Гончаренко, призвав «срочно это делать».