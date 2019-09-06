06.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Политика, Украина, Финансы
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На Украине создадут специальный орган по контролю за обслуживанием госдолга

Министерство финансов Украины создает отдельное агентство, которое будет отвечать за государственный долг, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет по результатам заседания правительства, сообщает Правительственный портал.

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“Минфин создает новый орган власти, отдельное агентство, которое будет отвечать за государственный долг. Это, в принципе, правильная европейская политика. Вы знаете, что есть министерства, которые занимаются формированием политики, и хорошей практикой считается, когда ты берешь и реализацию политики выделяешь в отдельный орган. Таким образом, очень важно, существенный вопрос для Украины, работа с государственным долгом, будет выделена, деполитизированна, будет вестись более профессионально, как мы надеемся, и это также правильное решение, которое, надеюсь, Верховная Рада примет”, – сказал министр.

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