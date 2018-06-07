07.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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На Украине создали комиссию по расследованию хищений в ВСУ за последние 13 лет

Верховная Рада образовала временную следственную комиссию для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыву обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

За соответствующее постановление проголосовали 184 депутата, говорится в сообщении на сайте парламента.

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Согласно документу, целью Временной следственной комиссии определяется проверка сведений о нецелевом использовании средств, направленных на финансирование Вооруженных сил Украины, незаконной продаже военного имущества в течение 2004-2017 лет с целью подтверждения или опровержения указанных фактов.

К основным задачам этой комиссии относятся проведение проверки законности и обоснованности переведения военного имущества, техники, вооружения и боеприпасов в статус избыточного военного имущества в течение 2004-2017 годов и проведение проверки сведений относительно обоснованности стоимости отчуждения военного имущества, техники, вооружения и боеприпасов, избыточного военного имущества и других объектов права собственности Министерства обороны и/или Вооруженных сил Украины в течение 2004 – 2017 годов.

Также Временная следственная комиссия будет проводить проверки сведений относительно обоснованности размера компенсации стоимости земельных участков, которые принадлежали на праве собственности Министерству обороны и/или Вооруженным силам Украины и были отчуждены и/или переданы под застройку в рамках реализации инвестиционных проектов, программ, целевого использования средств, направленных на финансирование Минобороны, ВСУ течение 2004-2017 годов, в частности в части выполнения программ повышения обороноспособности и безопасности государства и программ развития ВСУ.