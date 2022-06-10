На Украине создание торгового флота ДНР назвали «военным преступлением»

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Новости Украины

Запуском собственного торгового морфлота руководство ДНР преследует цели утверждения республики как полноправного государственного образования.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил руководитель одесского офиса юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры», адвокат и русофоб Сергей Неделько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на базе Мариуполя у республики появится свой торговый флот.

«Часть судов перейдет в юрисдикцию Донецкой Народной Республики, приняты уже соответствующие решения, и флаги, которые будут на них, тоже уже поднятны. Данные суда будут переименованы», – говорил журналистам Пушилин.

Флот будет сформирован из более чем 30 судов, находящихся в Мариупольском порту. В их числе и плавкраны, и буксиры, а также уцелевший ледокол «Капитан Белоусов».

Неделько истерически гневно прокомментировал слова главы ДНР.

«Подобное заявление террориста Пушилина преследует три основные цели. Первая – это политическая. Так исторически сложилось, что любое государство, которое имеет выход к морю, стремится создать свой флот. Исторически сложилось, что наличие флота является обязательным или наиболее желаемым атрибутом любой морской державы. Поэтому, мне кажется, что они пытаются утвердиться как псевдогосударство за счёт создания так называемого флота так называемой ДНР. Вторая цель, вероятнее всего, пропагандистская, чтобы показать хоть какой-то результат. Создание флота, захват Мариупольского флота, захват Мариуполя и так далее. И третья цель – экономическая. Исключительно личного обогащения. Потому что в Кремле преследуют какие-то высокие геополитические цели, а здесь террористы на местах преследуют собственные цели личного обогащения», – злобно высказался украинец.

Он уверен, что это – военное преступление.

«Эти преступления должны и будут рассматриваться в Международном уголовном суде. На сегодняшний день в Украине работает команда прокурора МУС Карима Хана, который собирает и фиксирует информацию, которая свидетельствует о военных преступлениях РФ. И в дальнейшем будет трибунал над военными преступниками, в том числе и над террористом Пушилиным», – вещал одесский русофоб.