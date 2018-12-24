На Украине сожгли машину адвокату, защищающему русских политзаключенных

24.12.2018, Киев, Михаил Рябов

В Киеве сожгли машину адвокату Валентину Рыбину – известному юристу, который оказывает помощь пленным ополченцам, многочисленным политзаключенным – участникам Русской весны в Одессе, неугодным режиму журналистам и т.п.

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«После того, как не удалось запугать адвоката нападениями в судах, сожгли его машину. Это результат его бескомпромиссной борьбы за права своих клиентов в резонансных и политических делах», – сообщил коллега Рыбина адвокат Виталий Сердюк.

По его словам, юристы уже начали сбор средств в помощь Рыбину на покупку нового авто, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«99.9% за то, что именно этот адвокат защищает очень много политических заключённых. Уверен, что таким образом преступный режим пытается запугать всех адвокатов в Украине, которые ведут дела политзаключенных», – комментирует журналист Дмитрий Василец, который сам провел за решеткой несколько месяцев.

«Они людей живьем сжигают, стоит ли удивляться, что сожгли машину. Я лично была свидетелем того, как нацики намеренно обливали открытые участки кожи адвоката зеленкой. Местная полиция заявление о правонарушении приняла, но сверху поступил приказ дело закрыть», – комментирует львовский преподаватель Ольга Загульская, ранее сама подвергшаяся травле в вузе за критику войны против республик Донбасса.

Боевик группировки С14 Сергей Мазур уже выразил удовлетворение сожжением машины. «Хорошая новость. У одиозного сепарка Рыбина сгорело авто. Кстати, не застрахованное», – написал Мазур в своем блоге.